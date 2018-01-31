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31.01.2018 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане спецкомиссия проверит чиновников

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман подтвердил наличие в Дагестане спецкомиссии для проверки осуществления законности в республике.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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"Конечно… для проверки осуществления законности в республике", - сказал Буксман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли в Дагестан прибыла спецкомиссия с участием представителей Генпрокуратуры для проверки.

Ожидается, что члены комиссии проверят деятельность республиканских чиновников высшего ранга.

По информации "РГ", практически во всех министерствах и ведомствах идет проверка документов, причем за несколько лет назад.

Решением суда уже временно освобожден от занимаемой должности мэр Махачкалы Муса Мусаев. Сейчас он содержится под стражей и обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Арест главы города совпал с приездом в Дагестан специальной группы из работников прокуратуры. 38 прокуроров из разных регионов страны проверяют соблюдение требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале.

Основное внимание уделено ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков под незаконное строительство.

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