Федор Смолов остался в "Краснодаре" до ЧМ-2018 по футболу

Бомбардир ФК "Краснодар" и сборной России Федор Смолов в зимнее трансферное окно не перейдет в другую команду и продолжит выступления за кубанцев. Об этом сам 27-летний футболист заявил в специальном обращении, помещенном в среду вечером на официальном сайте "быков".

"Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу - у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах", - сообщил Смолов.

Таким образом, завершилась почти двухмесячная эпопея с возможной продажей "быками" лучшего бомбардира отечественного футбола последних двух сезонов. Как мы уже рассказывали, серьезное желание приобрести забивного форварда за это время высказывали целый ряд именитых клубов. Среди них были мадридский "Реал", итальянский "Наполи", немецкие "Шальке-04" и дортмундская "Боруссия, лондонский "Вест Хэм", а также московский "Спартак" и питерский "Зенит".

В тот же момент, когда он понял, что "этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры".

А буквально сегодня стало известно, что на самом "флажке" европейского трансферного окна (оно закрывается в 12 часов ночи 31 января) Смолов отказался переходить в "Суонси" - валлийский клуб, выступающий в Английской премьр-лиге.

"Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня, - подчеркнул Федор. - Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира".

Кроме того, футболист в своем заявлении признался, что летом будет ждать предложения, которое "устроит "Краснодар" и будет соответствовать" его целям.