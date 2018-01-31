Новости

Датского премьера заподозрили в получении взятки 31.01.2018
В ЛНР уличили ВСУ в "захвате" давно контролируемого ими села 31.01.2018
В московском метро увеличат число площадок для музыкантов 31.01.2018
Нефть начала расти из-за сохранения ставки ФРС 31.01.2018
В США в ЧП с поездом, в котором ехали республиканцы, погиб человек 31.01.2018
Базовая ставка ФРС США сохранена до марта 31.01.2018
В Пензе в крупном ДТП погибли четыре человека 31.01.2018
Федор Смолов остался в "Краснодаре" до ЧМ-2018 по футболу 31.01.2018
СМИ: К исчезновению подлодки "Сан Хуан" могут быть причастны британцы 31.01.2018
Возбуждено дело из-за разбитой камеры британского журналиста Филлипса 31.01.2018
1 февраля турникеты в автобусах отключат еще на одном маршруте 31.01.2018
Импорт российских товаров на Украину вырос в 2017 году на 40% 31.01.2018
Пользователи соцсетей поделились снимками "кровавой" Суперлуны 31.01.2018
Лавров, Шойгу и Силуанов возглавили медиарейтинг министров 31.01.2018
В США грузовик врезался в поезд с конгрессменами-республиканцами 31.01.2018
Информацию о задымлении на "Театральной" и "Охотном ряду" опровергли 31.01.2018
Велогонщик Лагутин был сбит автомобилем во время тренировки 31.01.2018
Стали известны подробности о посадке российского самолета в США 31.01.2018
Председатель КС Молдавии Тудор Панцыру подал в отставку 31.01.2018
Honda планирует выпустить новый кроссовер 31.01.2018
Под Калининградом пьяный инспектор ДПС напал на полицейского 31.01.2018
СМИ: Вопреки запрету Джоли, Питт познакомил Энистон с их детьми 31.01.2018
Летевший на Кубу российский самолет экстренно приземлился в США 31.01.2018
Rolls-Royce, продававшийся как "императорский", не принадлежал Николаю II 31.01.2018
ГИБДД: В 2017 году число погибших в ДТП снизилось на 6,5 процента 31.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
31.01.2018 21:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Федор Смолов остался в "Краснодаре" до ЧМ-2018 по футболу

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Бомбардир ФК "Краснодар" и сборной России Федор Смолов в зимнее трансферное окно не перейдет в другую команду и продолжит выступления за кубанцев. Об этом сам 27-летний футболист заявил в специальном обращении, помещенном в среду вечером на официальном сайте "быков".

"Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу - у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах", - сообщил Смолов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
СМИ: Смолов отказался переходить в клуб Английской премьер-лиги

Таким образом, завершилась почти двухмесячная эпопея с возможной продажей "быками" лучшего бомбардира отечественного футбола последних двух сезонов. Как мы уже рассказывали, серьезное желание приобрести забивного форварда за это время высказывали целый ряд именитых клубов. Среди них были мадридский "Реал", итальянский "Наполи", немецкие "Шальке-04" и дортмундская "Боруссия, лондонский "Вест Хэм", а также московский "Спартак" и питерский "Зенит".

В тот же момент, когда он понял, что "этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры".

А буквально сегодня стало известно, что на самом "флажке" европейского трансферного окна (оно закрывается в 12 часов ночи 31 января) Смолов отказался переходить в "Суонси" - валлийский клуб, выступающий в Английской премьр-лиге.

"Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня, - подчеркнул Федор. - Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира".

Кроме того, футболист в своем заявлении признался, что летом будет ждать предложения, которое "устроит "Краснодар" и будет соответствовать" его целям.  

Главное сегодня

Путин сравнил условия бизнеса в России и Франции
В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море
Памфилова: В бюллетене на пост президента будет не больше восьми претендентов
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27
Новый танк Т-90М поступит на вооружение в ближайшее время