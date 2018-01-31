СК начал проверку ДТП с четырьмя жертвами под Ростовом

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области проводят проверку по факту аварии в Белокалитвинском районе. Об этом сообщили на сайте управления.

Напомним, рано утром 31 января на федеральной трассе А-260 опрокинулся в кювет пассажирский автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. На месте аварии погибли четыре человека, среди которых маленький ребенок. По уточненным данным, еще 14 пассажиров с различными травмами были доставлены в ближайшие больницы.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, выясняя все обстоятельства трагедии. По результатам проверки региональное управление СК РФ примет решение о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").