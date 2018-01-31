Тюменский Росприроднадзор заинтересовался тайной "кровавой реки"

Необъяснимым изменением цвета водоема в Тюменской области заинтересовалось региональное управление Росприроднадзора. Ранее, напомним, в соцсетях появились снимки "кровавой реки", сделанные где-то между поселком Новотарманский и деревней Молчаново.

"Специалисты управления осмотрели каналы (искусственные водотоки) в окрестностях деревни Молчанова, чтобы выяснить причину появления на льду красных пятен. Обнаружены два таких окрашенных участка, но вблизи этих мест нет никаких производственных объектов", - рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Поскольку ранее высказывалось предположение, что всему виной может быть тепличный комплекс в деревне Нариманова, что недалеко от места ЧП, эксперты проверили воду вблизи него - признаков загрязнения также не обнаружено.

"Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования по факту появления красных пятен на поверхности мелиоративных каналов", - резюмирует Росприроднадзор.

На сегодня назначено взятие проб, исследование которых точно установит, содержание какие загрязняющих веществ превысило предельно-допустимые показатели в "кровавом" водоеме.