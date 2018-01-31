Строителей Крымского моста летом перебросят на Ямал

Строители Крымского моста перебазируются на Ямал, где подключатся к проекту Северный широтный ход. "Этим летом часть строительных бригад будет переброшена на территорию Ямала. Планы серьезные", - сообщил во время рабочей поездки в село Новый Порт губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Специалисты будут задействованы на строительстве ключевого объекта проекта - моста через Обь.

Северный широтный ход, напомним, является важнейшим элементом арктической транспортной системы, железнодорожного коридора в 700 километров, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги. 2018 год для проекта будет стартовым, а всего строительство широтного хода займет 4-5 лет.

"Этот проект полностью состоит из российских материалов. Песок, щебень, рельсы, шпалы, локомотивная тяга, вагоны - это все будет сделано руками российских специалистов", - подчеркнул ранее глава автономного округа.

Магистраль готовы эксплуатировать крупнейшие предприятия Ямала, в первую очередь - топливно-энергетический комплекс: близ нее расположены 19 месторождений, добыча на которых будет расти. Дорога, сквозное движение поездов по которой планируется ввести к 2023 году, послужит для перевозки углеводородов, продуктов их переработки, строительных материалов и оборудования, транзитных грузов из Югры, восточной зоны страны, Средней Азии.