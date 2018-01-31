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31.01.2018 19:58
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности о посадке российского самолета в США

Посадка российского самолета, летевшего из Москвы на Кубу, в Атлантик-сити носила не экстренный, а внеплановый характер. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

"Опровергаю заявление консульства в части неисправного двигателя и экстренной посадки", - цитирует "Интерфакс" представителя Azur Air.

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В компании рассказали, что командир воздушного судна при выполнении рейса ZF 555 по маршруту Москва - Варадеро, выявил повышенный расход топлива и принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. "Посадка прошла в штатном режиме", - отметили в Azur Air.

Там также добавили, что все 294 пассажира самолета и 14 членов экипажа несколько часов ожидали разрешения от американских властей пройти в здание аэропорта. После этого их разместили в зале ожидания и предоставили питание. "Сейчас прорабатывается вопрос предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки", - рассказал представитель перевозчика.

Сложности возникают из-за строгого визового режима США. Впрочем, как сообщала "РГ", в Атлантик-сити уже выехали сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Ранее в дипмиссии заявили об экстренной посадке самолета из-за неисправности двигателя.

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