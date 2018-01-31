На этой неделе в Москве блеснет новая прима Пермского театра оперы и балета, страстная вердиевская партитура возьмет верх над сценографией, "узбекский Горовиц" заставит зал слушать себя, затаив дыхание, а филармонический сериал "Мама, я меломан" соберет любителей ночной жизни.

Кто играет: Наталья Осипова, Никита Четвериков и труппа Пермского театра оперы и балета.

Что играет: Балет "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского.

Почему идти: Наталья Осипова, в прошлом прима Михайловского и Большого театра недавно стала примой Пермского театра оперы и балета. "Щелкунчик" - ее вторая большая работа в Перми, ставшей с некоторых пор Меккой для знатоков музыкального театра всего мира. Вместе с хореографом Алексеем Мирошниченко и своим партнером, лауреатом конкурса "Большой балет" Никитой Четвериковым одна из самых известных в мире русских балерин блестяще передает всю глубину и трагичность музыки Чайковского. Специально для премьеры в Кремль привезут масштабные декорации из Перми, и есть все основания полагать, что этот спектакль станет одним из самых ярких событий сезона.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 1 февраля: 800 - 10 000 руб.

Валерий Гергиев. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Симфонический оркестр, хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Татьяна Сержан, Отар Джорджикия, Владислав Сулимский, Станислав Трофимов, Роман Бурденко, Глеб Перязев, Марина Марескина, Михаил Макаров.

Что играет: Дж. Верди - "Симон Бокканегра" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Симон Бокканегра" не входит в число самых популярных сочинений Верди, хотя ария "II lacerato spirito" - из оперных хитов. Чаще всего эту оперу ставят, чтобы козырнуть великолепием декораций средневековой Генуи, на фоне которых плетутся политические и любовные интриги. Тем интереснее спектакль Мариинки, где сценография скуповата, но это с лихвой восполняет страстное прочтение партитуры Валерием Гергиевым. Концертную версию в Москве украсит сопрано Татьяна Сержан, удостоенная премией Casta Diva; за выдающееся исполнение партии Амелии критики назвали ее "Певицей года".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 февраля; 1 000 - 8 000 руб.

Бехзод Абдураимов. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Бехзод Абдураимов.

Что играет: Р. Вагнер - Ф. Лист - Смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда", Ф. Лист - Соната си минор, С. Прокофьев - Концертная транскрипция музыки балета "Ромео и Джульетта".

Почему идти: Удивительный симбиоз советской школы пианизма и типично "азиатской" техники - Бехзод Абдураимов еще на взлете своей карьеры поражал этим публику и критиков. Его дебют на конкурсе пианистов в Лондоне, где Абдураимов завоевал Гран-при, газета The Telegraph описала как "захватывающие американские горки". Именно такому описанию под стать программа этого концерта, однако "узбекский Горовиц" заставит зал слушать себя, затаив дыхание на крутых виражах.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 3 февраля; 300 - 1 500 руб.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии . Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Дмитрий Крюков), солисты Филипп Копачевский, Иван Почекин, Елена Таросян, Ярослав Тимофеев.

Что играет: И. С. Бах - Концерт для двух скрипок и струнных ре минор (1 часть), Л. ван Бетховен - Симфония № 5 (1 часть), Р. Вагнер - Вступление и "Смерть Изольды" из оперы "Тристан и Изольда", Э. Григ - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (1 часть), Г. Свиридов "Метель" и вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина "Метель".

Почему идти: Популярный филармонический сериал "Мама, я меломан" активно набирает обороты. Ночные концерты, программу которых путем голосования на сайте meloman.ru определяет публика, продолжатся вечнозелеными шлягерами Баха, Бетховена, Вагнера и Грига, а также современной классикой Г. Свиридова. И если полку неофитов академической музыки прибывает такими темпами, важная миссия Московской филармонии - привлечь к высокому искусству молодежь - выполняется успешно.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 3 февраля (начало в 23.00); 300 - 1 000 руб.

Василий Герелло. Фото: Сергей Коньков/ ТАСС

Кто играет: Василий Герелло и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин). В концерте принимает участие Дарья Зыкова.

Что играет: Арии из опер, русские, украинские, неаполитанские песни и романсы.

Почему идти: "Самый итальянский баритон Мариинского театра", как в шутку называют Василия Герелло, на самом деле таковым и является: по семейным преданиям прадед Василия - из Лигурии. Однако не только происхождение определяет солнечную атмосферу его концертов. Вместе с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" Герелло способен поставить зал на уши задорными интерпретациями народных песен, а популярные арии в его исполнении могут тронуть даже истукана.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 31 января; 1 000 - 4 500 руб.