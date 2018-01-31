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31.01.2018 20:34
Рубрика: ПДД

Погибших быть не должно

В России принята Стратегия безопасности дорожного движения
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Неделя №7485 (22)
Стратегия безопасности дорожного движения определяет основные направления деятельности различных органов власти до 2024 года по достижению небывалого пока у нас результата - намечено сократить социальные риски до 4 погибших на 100 тысяч населения. Причем это промежуточная цель. Глобальной целью поставлено к 2030 году свести аварии с погибшими к нулю.
Вероятно, будет увеличен штраф за непредоставление преимущества пешеходу. Фото: EPA Вероятно, будет увеличен штраф за непредоставление преимущества пешеходу. Фото: EPA
Вероятно, будет увеличен штраф за непредоставление преимущества пешеходу. Фото: EPA

Понятно, что столь амбициозные задачи вызвали огромное количество споров о том, как поставленные цели будут достигаться. За счет чего? Звучат тезисы о закручивании гаек, многократных повышениях штрафов для водителей и запретов на эксплуатацию старых автомобилей.

Но для реализации Стратегии требуется еще и тактика - те самые меры, которые МВД должно разработать в течение полугода. Но можно предположить, какие меры будут вырабатываться в отношении автовладельцев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ответственность будет увеличена, например, за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования. Ведь согласно данным, приведенным в Стратегии, каждое десятое ДТП происходит по вине нетрезвого водителя. Количество жертв пьяных аварий за десятилетие увеличилось на 78,8 процента. Предложение ввести уголовную ответственность за то, что водитель, ранее лишенный прав за пьянку, выпил до освидетельствования его сотрудником ГИБДД, уже вынесено на общественное обсуждение.

Безопасный пешеход

Скорее всего, увеличат штраф за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Последние десять лет количество наездов на зебре постоянно увеличивается.

Возможно, увеличат ответственность за перевозку детей без детских кресел или не пристегнутых ремнями безопасности. По данным, приведенным в Стратегии, две трети детей погибают в авариях в качестве пассажиров.

10 лет и старше

Меньше всего аварий происходит по причине неисправностей автомобилей. Но появилась настораживающая тенденция. Начиная с 2013 года наблюдается ежегодный рост аварийности по этой причине. Причин тому несколько.

Фото: РИА Новости
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Во-первых, это старение автопарка. У нас на дорогах половина автомобилей старше 10 лет. Это не означает, что все они в плохом техническом состоянии. Но многие из них не соответствуют современным требованиям по пассивной безопасности. А многие, эксплуатирующиеся транспортными предприятиями, накатали такие пробеги, которые уже ни одна техника не выдерживает.

Понятно, что эту технику надо выводить с дорог. Но способов для этого мало. Можно запретить эксплуатацию машин старше 10 лет. Но это вызовет бурю среди автовладельцев. Значит, надо применять более мягкие меры.

После того как в Правилах дорожного движения появились новые знаки, которые устанавливают ограничения по экологическому классу, ограничения для старых автомобилей стали более чем реальными.

Например, могут запретить въезд в некоторые районы населенного пункта автомобилям ниже 3-го экологического класса. Это вполне допустимо в рамках закона об организации дорожного движения. И установить такие ограничения может местная власть.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Также среди вероятных мер могут усилить контроль за проведением техосмотра. Многим автомобилистам это не понравится. Но международное законодательство требует этого от нас. К тому же во всей Европе техосмотр - это стандартная процедура. Хотите выезжать в западные страны на своем автомобиле - пройдите эту процедуру.

Другое дело, что в Европе техосмотр выдают после обычного техобслуживания автомобиля, а у нас это требует посещения дополнительных проверочных организаций. Но в большинстве случаев техосмотр можно купить и без проверки.

Может быть, будет принято уже озвученное предложение - выявлять тех, кто не прошел техосмотр, с помощью автоматических камер фотовидеофиксации нарушений.

Слишком много машин

Один из главных рисков Стратегии - это неконтролируемый рост автопарка, который растет быстрее, чем дорожная сеть.

Однако тут также мало механизмов прямого воздействия. Значит, снова в качестве ограничителей должны выступать экологические классы.

Например, регулировать количество автомобилей смогут с помощью налогов. Чем ниже класс, тем выше налоги.

#ДТП #дороги #ПДД