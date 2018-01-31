Владимир Путин рассказал о поставках СПГ в США

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем расширение сотрудничества по работе порта для перевалки сжиженного природного газа.

"У меня только что закончилась встреча с премьер-министром Бельгии, мы там говорили о расширении сотрудничества с этой страной, один из проектов - это расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на Ямале", - сообщил российский лидер на встрече с представителями "Франко-российской торгово-промышленной палаты".

"Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты", - также заметил Путин.

"Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся", - ответил глава Volga Group и совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко.

"Ну, СМИ распространили эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор", - сказал ему глава государства. "Мы бизнесмены...", - ответил Тимченко.

"Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать", - объявил президент.