Американка рассказала, как Тупак Шакур с друзьями ее изнасиловал

На волне повальной мемуаристики, поднятой делом Вайнштейна, вновь - на бис! - подняла голову 44-летняя американка Айанна Джексон, знаменитая тем, что в девяностые упекла за решетку Тупака Шакура, актера и одну из наиболее значимых рэп-величин.

Как напоминает Daily Mail, конкретно это произошло в ноябре 1993 года, когда Джексон было "восемнадцать или девятнадцать".

По словам Айанны, с Шакуром она познакомилась в ночном клубе в Нью-Йорке, молодые люди обменялись знаками внимания, потанцевали, понравились друг другу и начали целоваться, но когда Тупак предложил девушке перейти на следующий уровень прямо на танцполе VIP-зоны, та отказалась.

Через некоторое время они вновь встретились - стараниями менеджера Тупака. И уединились в отеле. Где Джексон сделала артисту массаж в спальне. После чего в номер проникли трое приятелей рэпера. Со словами "просто расслабься" они грубо сорвали с Джексон одежду и коллективно надругались над жертвой, скабрезно комментируя происходящее. В то время как Тупак прижимал ее, держа сзади за волосы.

Высвободившись, Айанна подала на Шакура в суд и выиграла процесс. И хотя рэпер все отрицал, в 1995 году его приговорили за изнасилование первой степени к 4,5 года заключения. Из которых он отсидел менее года.

Тупак Шакур, поставленный журналом Rolling Stone на 86 место в списке величайших исполнителей всех времен, был застрелен 7 сентября 1996 года - в возрасте 25 лет. Убийц рэпера не нашли (предполагается, что заказчик и исполнители после также полегли в рэперских "разборках").

Шакур записал пять альбомов и снялся в нескольких фильмах и сериалах, включая ситком "Другой мир", "Класс Дрескела", "В ярких красках", криминальную драму "Авторитет" (первая большая роль), спортивную драму "Над кольцом", "Пулю" с Микки Рурком и "В тупике" с Тимом Ротом. Две последние картины вышли уже после смерти Тупака.

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