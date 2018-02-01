Болезнь Альцгеймера можно будет диагностировать по капле крови

Японские ученые разработали новый метод диагностики болезни Альцгеймера по одному анализу крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный исследовательский центр долгожительства.

"В основе нового способа лежит выделение веществ, связанных с бета-амилоидом - пептидом, считающимся одной из основных причин развития заболевания, дальнейшее сравнение их соотношения посредством разделения отличных по массе молекул. Это позволяет определить наличие в мозгу излишних накоплений бета-амилоида и образование так называемых амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков".

Как утверждают ученые, для проведения такого анализа достаточно 0,5 миллилитра крови.Сейчас болезнь Альцгеймера определяют достаточно сложным способом, помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и исследования цереброспинальной жидкости.

Первые опыты подтвердили точность нового метода: у 230 возрастных (от 60 до 90 лет) пациентов из Японии и Австралии поставленный по анализу крови диагноз на 90 процентов совпадал с теми, что были поставлены традиционными способами.

По словам руководителя исследовательского центра долгожительства Кацухико Янагисава, японские специалисты намерены широко использовать новый способ во время обследования пожилых людей с подозрениями на развитие деменции.

Справка "РГ"



Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция альцгеймеровского типа) - наиболее распространенная форма деменции, нейродегенеративное заболевание, получившее название по имени открывшего ее в 1907 году немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера.

Она поражает людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера. Как правило, болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. Человек страдает расстройством кратковременной памяти, например, не может вспомнить недавно заученную информацию.

С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, нарушения речи, постепенно пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Потеря функций организма ведет к смерти спустя 7-10 лет после установления диагноза.