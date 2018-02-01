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01.02.2018 10:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Болезнь Альцгеймера можно будет диагностировать по капле крови

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

Японские ученые разработали новый метод диагностики болезни Альцгеймера по одному анализу крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный исследовательский центр долгожительства.

Фото: depositphotos.com
Назван первый признак развития болезни Альцгеймера

"В основе нового способа лежит выделение веществ, связанных с бета-амилоидом - пептидом, считающимся одной из основных причин развития заболевания, дальнейшее сравнение их соотношения посредством разделения отличных по массе молекул. Это позволяет определить наличие в мозгу излишних накоплений бета-амилоида и образование так называемых амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков".

Как утверждают ученые, для проведения такого анализа достаточно 0,5 миллилитра крови.Сейчас болезнь Альцгеймера определяют достаточно сложным способом, помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и исследования цереброспинальной жидкости.

Первые опыты подтвердили точность нового метода: у 230 возрастных (от 60 до 90 лет) пациентов из Японии и Австралии поставленный по анализу крови диагноз на 90 процентов совпадал с теми, что были поставлены традиционными способами.

Фото: depositphotos.com
Спорт поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

По словам руководителя исследовательского центра долгожительства Кацухико Янагисава, японские специалисты намерены широко использовать новый способ во время обследования пожилых людей с подозрениями на развитие деменции.

Справка "РГ"

Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция альцгеймеровского типа) - наиболее распространенная форма деменции, нейродегенеративное заболевание, получившее название по имени открывшего ее в 1907 году немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера.

Она поражает людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера. Как правило, болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. Человек страдает расстройством кратковременной памяти, например, не может вспомнить недавно заученную информацию.

С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, нарушения речи, постепенно пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Потеря функций организма ведет к смерти спустя 7-10 лет после установления диагноза.

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