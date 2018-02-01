Герой популярного мема снялся в музыкальном клипе

01.02.2018, 11:59 Текст: Анна Баранова

Житель Венгрии по имени Арато Андраш, известный в интернете как "Гарольд, скрывающий боль", снялся в клипе венгерской группы Cloud 9+ на песню Hide The Pain ("Скрывать боль").

По сценарию клипа "Гарольд" работает в офисе под началом деспотичной женщины, но в финале ролика все же решается дать ей отпор вместе с другими сотрудниками. Начальницу связывают и устраивают дискотеку.

Арато Андраш - пенсионер из Будапешта, который прославился в Сети благодаря снимкам на сайтах-фотостоках. Он знает четыре языка - русский, венгерский, английский и немецкий. Ранее мужчина зарегистрировался в популярной соцсети "ВКонтакте" и регулярно публикует посты в своем аккаунте. 

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