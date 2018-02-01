Kia объявила цены на обновленный Sorento Prime

Компания Kia объявила о старте продаж и озвучила цены на обновленный Sorento Prime. Автомобиль будет предлагаться в 13 вариантах комплектации, а также в версии GT Line, по цене от 1 849 900 рублей до 2 779 900 рублей.

Корейцы не только добавили вседорожнику самую дешевую версию, но и снизили цены на некоторые исполнения среднего уровня. Впрочем, цены на топовые Sorento Prime повысили.

Внешне внедорожник чуть изменился: новый дизайн получили передний и задний бамперы, а также вся светотехника. В ряде комплектаций она представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков размерности от 17 до 19 дюймов.

Расширена гамма цветов кузова - в ней появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue. В интерьере изменился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.

В состав базовой комплектации автомобиля входят: двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, аудиосистема и 17-дюймовые литые диски.

Российских клиентов порадует фирменный пакет "Тtплые опции", включающий в себя подогрев передних сидений и крайних сидений второго ряда, руля, лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, боковых зеркал, индикатор низкого уровня омывающей жидкости.

Сборка SUV налажена на предприятии "Автотор" в Калининградской области.

Автомобиль, выпускаемый методом крупноузловой сборки, будет доступен с тремя моторами. Это уже известные поклонникам корейского бренда бензиновый 2.4 GDI (188 л.с.) и дизельный 2.2 CRDI (200 л.с.), а также более мощный 3.5 MPI, выдающий 249 л.с.

Последний будет идти в паре с новой 8-ступенчатой трансмиссией - так же, как и дизельный вариант. А вот более скромный бензиновый двигатель сочетается с модернизированной 6-ступенчатой АКП.