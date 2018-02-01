Песков: Отстаивание прав спортсменов РФ в судах должно быть продолжено

В Кремле призвали и дальше отстаивать права российских спортсменов в судах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными и они должны продолжаться, - цитирует ТАСС слова Пескова.

В Кремле рады за спортсменов, права которых удалось отстоять, отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских атлетов. Их пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, а результаты выступлений на Играх-2014 восстановлены.