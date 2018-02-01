ПВО Беларуси отразила атаки с воздуха и земли

В рамках проверки боеготовности белорусской армии была проведена масштабная проверка действий дежурных сил ПВО, сообщили в Министерстве обороны РБ. Несмотря на сложные метеоусловия, летчики-истребители и разчеты зенитных комплексов сработали четко и уничтожили контрольные цели. Кроме того, авиаторы отработали поражение наземных объектов.

740-й зенитный ракетный полк, укомплектованный комплексами ПВО "Оса-АКМ" по тревоге переместился в новый позиционный район, разбил полевой лагерь и встал на боевое дежурство.

- Во время боевой работы к нам поступают целеуказания с командного пункта дивизиона. Действия противника имитируют самолеты и вертолеты ВВС и частей ПВО. Убедившись, что в небе действительно нарушитель, расчет зенитного ракетного комплекса приступает к его условному уничтожению: выполняются все те же действия, что и при боевой стрельбе, только без пуска. Мои ребята обучены хорошо, постоянно занимаются на тренажерах и боевой технике. Я в них уверен, поскольку каждый понимает, что итоговая оценка полка будет зависеть от совместных слаженных и умелых действий, - рассказал командир зенитного расчета старший лейтенант Антон Рогов.

Ночью зенитчики отразили несколько атак на свои позиции диверсионных групп условного противника.

"Оса-АКМ" - автоматизированный всепогодный комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Дальность поражения целей 6 километров. Боевая машина комплекса вооружена четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9М33. В модификации АКМ расширены зона поражения и возможности "Осы" по работе в условиях плотного электронного взаимодействия, усилена общая помехозащищенность. На вооружении сил ПВО Республики Беларусь также имеются истребители МиГ-29 и Су-27. В декабре 2017 года в Барановичах заступил на боевое дежурство возрожденных зенитный ракетный полк, вооруженный российскими системами ПВО "Тор".

Тем временем

В 2018 году Беларусь продолжит испытания системы залпового огня собственной разработки "Полонез", сообщил государственный секретарь Совета Безопасности РБ Станислав Зась. Их отличием станет созданная местными оружейниками ракета - ранее "Полонез" испытывался с боеприпасами, созданными в кооперации с Украиной. Следом белорусский ОПК планирует разработать собственную ракету для модернизации советского зенитно-ракетного комплекса "Бук".