Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы введено в график после сбоя

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена сегодня утром были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке "ветки". Об этом сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

По сообщению официального аккаунта, причиной стал инцидент с пассажиром.

В настоящее время движение уже введено в график.

В метрополитене также обратились к пассажирам с просьбой не заходить за ограничительную линию на платформе. Это является вопросом безопасности, подчеркнули в пресс-службе.