Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы введено в график после сбоя

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена сегодня утром были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке "ветки". Об этом сообщается в микроблоге подземки в Twitter.
По сообщению официального аккаунта, причиной стал инцидент с пассажиром.
В настоящее время движение уже введено в график.
В метрополитене также обратились к пассажирам с просьбой не заходить за ограничительную линию на платформе. Это является вопросом безопасности, подчеркнули в пресс-службе.
8:25-8:30 Таганско-Краснопресненская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Движение оперативно введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.