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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ждали, когда СМИ напишут...

Сельский ФАП несколько лет работал без телефонной связи
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7485 (22)
После обращения жителей села Васильково Ростовского района в Общероссийский народный фронт (ОНФ) проблему двухлетнего отсутствия телефона в сельском ФАПе решили… за полдня.
Фото: Региональное отделение ОНФ Ярославской области В трубке стационарного телефона фельдшер Маргарита Нестерова давно слышит только тишину. Фото: Региональное отделение ОНФ Ярославской области
В трубке стационарного телефона фельдшер Маргарита Нестерова давно слышит только тишину. Фото: Региональное отделение ОНФ Ярославской области

О давно молчащем телефоне в фельдшерско-акушерском пункте в ярославское региональное отделение ОНФ сообщила жительница села Васильково, перенесшая в детстве заболевание полиомиелитом: женщина страдает из-за проблем с сосудами головного мозга и шеи, и ей очень трудно преодолевать километровое расстояние от дома до ФАПа. Вызвать медика на дом, по словам пенсионерки, очень сложно, поскольку стационарный телефон в учреждении не работает, а по своему личному мобильному медработник отвечает не всегда.

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В уютном кабинете сельского ФАПа на табурете, выполняющем роль тумбы, действительно стоит стационарный проводной телефонный аппарат с круглым диском. Только в трубке - мертвая тишина.

- У нас каждую весну и осень, когда кабель подтапливало, были проблемы со связью, - рассказала заведующая ФАПом Маргарита Нестерова. - А больше двух лет назад кабель сгнил совсем. Связисты приехали, посмотрели и уехали. Кабель и все оборудование - 1966 года, его давно надо было заменить. Но, несмотря на все мои обращения, связисты все отодвигали и отодвигали решение проблемы, а потом и вовсе заявили, чтобы я больше не звонила, не приставала и заявки не присылала.

По словам Маргариты Анатольевны, в Ростовской ЦРБ о проблеме знали и тоже пытались ее решить, но слышали в ответ то же самое: денег нет, сделать не можем.

Говорим о телемедицине, а тут дозвониться до сельского фельдшера возможности нет

В итоге всему своему участку (580 человек) Маргарита Нестерова дала номер личного сотового телефона: на него принимала вызовы, с него звонила сама - поинтересоваться самочувствием пациента.

- Ну вот так - работала со своим собственным, никому не жаловалась, - пожимает фельдшер плечами. - Я понимаю, что все затратно, но иногда проще заплатить самой, чем что-то просить. Зато я всегда была спокойна и уверена, что до меня дозвонятся.

Хотя, признается сельский медик, и с сотовой связью проблемы бывают - вышка далеко, перебои случаются. Но все же эта связь относительно стабильна. Из своей 15-тысячной зарплаты фельдшер Нестерова ежемесячно тратила на "рабочие" разговоры по телефону более 500 рублей.

- За это меня муж ругает от души, - смеется Маргарита Анатольевна.

Фото: Игорь Филонов/ РГ
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После того как жалоба дошла до ОНФ и информация стала достоянием СМИ, застарелая проблема была решена… за полдня.

- Поскольку в Василькове не очень устойчивая сотовая связь, для фельдшерско-акушерского пункта закуплен радиотелефон, он уже работает, - сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. - Теперь проволочек с оказанием врачебной помощи местному населению не будет. Почему почти три года руководство Ростовской ЦРБ не реагировало на проблему, мы сейчас выясняем. От руководителя учреждения потребовали объяснений. Уверен, что подобное не повторится.

Теперь кабинет Маргариты Нестеровой оборудован современным средством связи. С ее слов, селяне, увидев новый аппарат, заявили:

- Цивилизация пришла!..

В облздраве пояснили, что оплачивать работу телефона будет Ростовская ЦРБ. А информацию о новом телефонном номере фельдшер Нестерова разместила на почте, в магазине и на здании ФАПа.

Прямая речь

Игорь Ямщиков, глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области:

- Данный случай навел на мысль о проведении мониторинга обеспечения телефонной связью ФАПов в регионе. А то говорим о телемедицине и операциях по видео-конференц-связи, а тут дозвониться до сельского фельдшера возможности нет!

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