Московское метро обратилось к пассажирам после ЧП на "Пушкинской"

Московское метро в своем Twitter призвало пассажиров к осторожности после утреннего ЧП на станции "Пушкинская".

"Уважаемые пассажиры! Очень просим - не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности", - говорится в сообщении транспортного предприятия. Переступать черту нельзя, пока поезд не остановится, отметили в метро. Если вы не успели войти в вагон до сигнала о закрытии дверей, нужно вернуться за линию.

Напомним, что сегодня в 8:25 метропоезд смертельно травмировал пенсионерку, стоявшую на платформе за ограничительной чертой. Состав задел ее голову, и женщина скончалась до приезда "скорой помощи".