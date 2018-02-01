СК повторно прокомментировал приговор врачу Мисюриной

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко решила обозначить позицию ведомства по нашумевшему делу в связи с тем, пояснила она, что ситуация продолжает активно обсуждаться.

Прежде всего в СК отметили, что количество связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи обращений граждан с каждым годом растет. "Еще в 2012 году в органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась до 6050", - привела данные Светлана Петренко, добавив, что на личном приеме председателя СК России Александра Бастрыкина каждое третье обращение связано с врачебными ошибками.

При этом в СК обращают внимание на то, что далеко не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела. Например, из 2100 обращений в 2012 году было возбуждено лишь 311 уголовных дел, а в суд из них направлено всего 60. В 2017 году из более чем 6-тысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, а в суд направлено 175. При этом в Следственном комитете удивляются, что ранее ни одно из подобных уголовных дел не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача Мисюриной.

Удивила следователей и позиция прокуратуры. Напомним, днем ранее прокуроры Юго-Западного округа Москвы внесли апелляционное представление на приговор, в котором просят отменить вынесенное судебное решение, вернуть уголовное дело прокурору и освободить Елену Мисюрину.

По завершении расследования уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения было передано надзирающему прокурору, напомнила Светлана Петренко. "И прокурор, ознакомившись со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения, утвердил обвинительное заключение. И ничто не вызвало сомнений прокурора, он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование", - указала представитель СК России, добавив, что прокуроры в лице гособвинителя в суде до последнего поддерживали позицию следствия.

Хотя даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ, отметили в СК РФ.

"И только когда приговор вызвал широкий общественный резонанс, прозвучали заявления прокуратуры о том, что необходимо отменить приговор по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение, прежде всего, компетентность их же сотрудников", - подчеркнула Светлана Петренко.

В заключение представитель ведомства заметила, что Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников.

Отметим, что это уже второе заявление СК РФ по делу Елены Мисюриной после того, как ей вынесли приговор.

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил недавно врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии, признав ее виновной по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть". Было установлено, что в 2013 году осужденная допустила нарушения медицинской процедуры при проведении трепанобиопсии в частной московской клинике. Своими действиями она причинила пациенту повреждения кровеносных сосудов, из-за чего последний через несколько дней скончался.

Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность этим делом и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

Вице-мэр Леонид Печатников заявил, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили Мисюрину, и обвинение в ее адрес абсурдно. "Тем не менее, в истории болезни существуют экспертные заключения, которые дали возможность судье именно сделать обвинительное заключение", - сказал Печатников.