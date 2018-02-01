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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК повторно прокомментировал приговор врачу Мисюриной

Текст: Иван Петров
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко решила обозначить позицию ведомства по нашумевшему делу в связи с тем, пояснила она, что ситуация продолжает активно обсуждаться.

Прежде всего в СК отметили, что количество связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи обращений граждан с каждым годом растет. "Еще в 2012 году в органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась до 6050", - привела данные Светлана Петренко, добавив, что на личном приеме председателя СК России Александра Бастрыкина каждое третье обращение связано с врачебными ошибками.

Фото: страница Елены Мисюриной в сети Facebook
Прокуратура просит освободить гематолога Мисюрину

При этом в СК обращают внимание на то, что далеко не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела. Например, из 2100 обращений в 2012 году было возбуждено лишь 311 уголовных дел, а в суд из них направлено всего 60. В 2017 году из более чем 6-тысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, а в суд направлено 175. При этом в Следственном комитете удивляются, что ранее ни одно из подобных уголовных дел не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача Мисюриной.

Удивила следователей и позиция прокуратуры. Напомним, днем ранее прокуроры Юго-Западного округа Москвы внесли апелляционное представление на приговор, в котором просят отменить вынесенное судебное решение, вернуть уголовное дело прокурору и освободить Елену Мисюрину.

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По завершении расследования уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения было передано надзирающему прокурору, напомнила Светлана Петренко. "И прокурор, ознакомившись со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения, утвердил обвинительное заключение. И ничто не вызвало сомнений прокурора, он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование", - указала представитель СК России, добавив, что прокуроры в лице гособвинителя в суде до последнего поддерживали позицию следствия.

Хотя даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ, отметили в СК РФ.

"И только когда приговор вызвал широкий общественный резонанс, прозвучали заявления прокуратуры о том, что необходимо отменить приговор по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение, прежде всего, компетентность их же сотрудников", - подчеркнула Светлана Петренко.

В заключение представитель ведомства заметила, что Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников.

Отметим, что это уже второе заявление СК РФ по делу Елены Мисюриной после того, как ей вынесли приговор.

Депздрав Москвы выступил в поддержку врача Елены Мисюриной

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил недавно врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии, признав ее виновной по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть". Было установлено, что в 2013 году осужденная допустила нарушения медицинской процедуры при проведении трепанобиопсии в частной московской клинике. Своими действиями она причинила пациенту повреждения кровеносных сосудов, из-за чего последний через несколько дней скончался.

Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность этим делом и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

Вице-мэр Леонид Печатников заявил, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили Мисюрину, и обвинение в ее адрес абсурдно. "Тем не менее, в истории болезни существуют экспертные заключения, которые дали возможность судье именно сделать обвинительное заключение", - сказал Печатников.

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