В Орле задержан подозреваемый в убийстве столичного чиновника

В Орле сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в резонансных убийствах столичного чиновника и известного бизнесмена. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений СК и МВД.

Речь идет об убийстве экс-заместителя главы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО "Орелстрой" Владимира Соболева. Первый был застрелен 3 мая 2013 года в Орле в подъезде многоквартирного дома на улице Новикова. Соболева застрелили 24 сентября 2014 года. Пуля настигла известного в регионе бизнесмена в тот момент, когда он отъезжал на личном автомобиле от собственного дома.

Уголовные дела были объединены в одно производство, поскольку пули, как показала экспертиза, были выпущены из одного пистолета. Как пояснили в пресс-службе УМВД, несколько лет отрабатывались различные версии. Под подозрение попал 49-летний житель Орла. Правоохранители говорят, что он уже сознался в содеянном и указал местонахождение орудия преступления.

Мотивом названы неприязненные отношения с потерпевшими. Действия подозреваемого квалифицированы по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Кроме того, его обвиняют в вымогательстве.

В отношении подозреваемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СУ СК.