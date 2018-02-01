В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк

Трое уроженцев Московской области совершили нападение на отделение Сбербанка в поселке Хорлово.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из налетчиков в медицинской маске вошел в помещение банка, закрыл входную дверь на щеколду и, угрожая пистолетом сотруднице, потребовал выдать ему деньги из кассы. В это время два подельника находились неподалеку на улице и наблюдали за обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. И все же налет не удался - во входную дверь постучал посетитель, и разбойник, не успев получить содержимое кассы, вынужден был скрыться.

Ирина Волк рассказала, что всех подозреваемых в разбойном нападении, в возрасте от 22 до 24 лет, задержали сотрудники полиции УМВД России по Воскресенскому району Московской области. Вычислили их, изучив записи видеонаблюдения. В ходе обыска в квартире одного из участников преступной группы полицейские обнаружили четыре медицинские маски, пневматический пистолет и перчатки, которые использовались при совершении разбоя. Двух задержанных взяли под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в среду в Санкт-Петербурге налетчики также в масках ограбили ювелирный салон. После чего, скрываясь от полиции, отстреливались и ранили преследовавшего их полицейского.