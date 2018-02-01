Ликвидация боевика в Нижнем Новгороде попала на видео

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал оперативную съемку с места ликвидации боевика ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в Нижнем Новгороде.

Судя по видео, террориста пытались задержать в гаражном массиве, где у него было что-то вроде лаборатории для изготовления взрывчатых веществ. После применения светошумовой гранаты бойцы ФСБ начали штурм, в ходе которого оказавший сопротивление злоумышленник был уничтожен.

На кадрах с места задержания видно, что в гараже находились различные жидкости для приготовления взрывчатки, в частности, ацетон. Рядом с трупом лежал пистолет Макарова, из которого боевик отстреливался.

Напомним, о ликвидации боевика стало известно сегодня утром, дата проведения операции не сообщается. По данным ФСБ, террорист планировал устроить взрыв во время выборов президента - 18 марта. По месту жительства боевика в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для изготовления еще нескольких.