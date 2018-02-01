В прошлом году, по сравнению с 2016-м, число коррупционных преступлений в Омской области сократилось, однако уголовных дел стало больше. Коррупционеров не останавливают ни широкая огласка преступлений, ни суровое наказание, ни крах карьеры.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудниц департамента имущественных отношений администрации Омска. Чиновницы брали по-крупному, при этом разыгрывая настоящие спектакли.

"По данным следствия, группа обвиняемых из четырех человек неоднократно получала от предпринимателей от 250 до 650 тысяч рублей - за продление договоров аренды земельных участков. Они действовали сообща, строго придерживаясь распределенных между собой ролей. За 2015-2016 год незаконно получили более 3,3 миллиона рублей", - сообщили "РГ" в следственном комитете.

За взятку в четыре миллиона рублей организовал покупку служебных квартир для сельских полицейских начальник регионального УМВД Сергей Клевакин - конкуренты "избранных" застройщиков просто не были допущены к аукциону. В международном розыске находится бывший начальник тыла областного УМВД Александр Беккер, которому вменяется получение взятки в размере более миллиона рублей. Рассматривается дело бывшего судьи районного суда, получившего взятку в восемь с лишним миллионов руб-лей. А "рекордсменом" стала начальник центра финансового обеспечения УМВД Ирина Старовикова. Ей предъявлено обвинение в получении взяток на сумму, превышающую 28 миллионов рублей. Как оказалось, высокопоставленная чиновница поставила мздоимство по фиксированной таксе на поток. При участии бывшего проректора омского госуниверситета государству причинен ущерб в 136 миллионов рублей - столько было выделено на строительство нового учебного корпуса вуза. А бывшие министр финансов Омской области Рита Фомина и министр транспорта региона Олег Илюшин отправились за решетку за манипуляции с госконтрактами в интересах подрядчика - НПО "Мостовик". Ущерб областному бюджету превысил 1,3 миллиарда рублей.

Сельские управленцы тоже не прочь использовать служебное положение в корыстных целях. В частности, прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Победительского сельского поселения Кормиловского района - женщина незаконно передала две государственные квартиры коммерсантам и столько же - местным жителям. Все они не стояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Восемь сельских руководителей присвоили казенные деньги, семь приняли в штат в обход закона ближайших родственников. А глава Тарского района сдал в аренду сыну-предпринимателю муниципальные стратегические объекты - водопроводы, скважины, водонапорные башни, а также прикарманил более 190 тысяч рублей, выписывая себе премии по поддельным документам.

За последние годы в области принято полтора десятка нормативных документов, направленных на обуздание коррупции. Один из них - о подарках чиновникам, которые теперь можно принимать только на публичных мероприятиях. Подарки стоимостью более трех тысяч рублей надлежит сдать в бухгалтерию правительства, министерства, иного бюджетного ведомства либо выкупить за свой счет. В аппарате правительства Омской области создано управление по профилактике коррупционных правонарушений, которое, в частности, занимается проверкой деклараций о доходах. По словам прокуроров, предоставление чиновниками неполных сведений носит массовый характер. В 2017 году за это привлекли к ответственности 397 должностных лиц, досрочно прекращены полномочия 25 депутатов разных уровней.

Самым резонансным стало дело первого вице-спикера омского горсовета. Наличие у него элитной недвижимости, не указанной в декларации, обнаружила городская прокуратура в ходе проверки.

- Как выяснилось, Василий Мамонтов и его супруга приобрели квартиру и парковочное место в Дюссельдорфе общей стоимостью более 38 миллионов рублей. Сведений о происхождении доходов, которые существенно превысили официальные, представлено не было, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель прокурора Омска Денис Куряхов. - Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованиями обратить в доход Российской Федерации данное недвижимое имущество, и его требования удовлетворены.

Коррупционные факторы обнаружены в 1 479 правовых актах и 139 проектах, главным образом, у органов местного самоуправления в районах Омской области. Держать в штате квалифицированного юриста могут далеко не все, отсюда и издержки, поясняют в прокуратуре.

Процветает в регионе и бытовая коррупция: врачи и педагоги продолжают торговать больничными листами и хорошими оценками. Всего в прошлом году прокуроры выявили 3 410 нарушений закона, относящихся к коррупционной сфере. По материалам их проверок возбуждено 29 уголовных дел - немногим больше, чем в 2016-м. Хотя законодательство постоянно совершенствуется, ограничивая возможности для коррупции, для нее появляется все новая почва. Сейчас, например, идет следствие по делу сотрудников ГИБДД, организовавших поборы с водителей большегрузов, которым приходится доплачивать за лишний вес. "Гаишники" за определенную сумму закрывали на это глаза.

Комментарий:

Сергей Цериградских, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области:

По числу выявленных коррупционных преступлений Омская область занимает лидирующие позиции в СФО, уступая только Новосибирской области и Красноярскому краю. Однако это свидетельствует не о разгуле криминала, а о достаточно эффективной работе правоохранительных органов по выявлению таких преступлений. Коррупционные дела характеризует высокая латентность. Например, взятка выгодна обеим сторонам: один получает деньги, другой решает проблему в обход закона. Борьба с коррупцией - работа на долгие годы, в одночасье ее не победить. Важно шаг за шагом создавать условия, при которых незаконная деятельность чиновников будет сведена к минимуму. Действенность антикоррупционного законодательства очевидна - деятельность власти становится максимально прозрачной, введены конкурсные процедуры при госзакупках и на выполнение работ, чиновников обязали отчитываться о доходах. Меняется и общественное отношение к коррупции, чего не было еще десять лет назад.