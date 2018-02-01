Суд оставил мэра Махачкалы под стражей

Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу на меру пресечения временно отстраненному мэру Махачкалы Мусе Мусаеву и оставил его под стражей.

Как сообщает ТАСС, рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения мэру Махачкалы Мусаеву в виде заключения под стражу должно было состояться 31 января, но было перенесено из-за того, что не явился представитель стороны обвинения.

Напомним, глава Махачкалы содержится под стражей и обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он незаконно подписал постановление о передаче муниципального земельного участка в собственность акционерного общества за "откат" в один миллион 100 тысяч рублей при рыночной стоимости участка в 81 миллион.

Запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок площадью около 17,5 тысяч квадратных метров была внесена на основании незаконного постановления, подписанного махачкалинским градоначальником.