На Дону водитель перевернувшегося автобуса отправлен под домашний арест

В Ростовской области Белокалитвенский городской суд отправил под домашний арест водителя автобуса, попавшего в серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Напомним, что 31 января рейсовый автобус, ехавший по маршруту Саратов - Ростов, на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе попал в аварию. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Восемь из них находятся в медицинских учреждениях.

Как сообщается на сайте Белокалитвинского городского суда, рассмотрено ходатайство следователя об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства следователя отказаал и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится проверка перевозчика рейсового атвобуса.