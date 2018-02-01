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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону водитель перевернувшегося автобуса отправлен под домашний арест

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области Белокалитвенский городской суд отправил под домашний арест водителя автобуса, попавшего в серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

Напомним, что 31 января рейсовый автобус, ехавший по маршруту Саратов - Ростов, на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе попал в аварию. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Восемь из них находятся в медицинских учреждениях.

Как сообщается на сайте Белокалитвинского городского суда, рассмотрено ходатайство следователя об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства следователя отказаал и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится проверка перевозчика рейсового атвобуса.

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