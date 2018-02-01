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Рубрика: Происшествия

Спасибо суду. Но...

"РГ" помогла освободить уральского егеря от несправедливого наказания
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда поставила точку в нашумевшем деле егеря Ихтиандра Шарипова, которого обязали заплатить 2,5 миллиона рублей за самовольную постройку дороги, проложенной вскладчину с охотниками через трясину. Решение суда первой инстанции, к счастью, отменено в полном объеме.

"РГ" два раза писала об этой истории (См. "Ихтиандр увяз в болоте" и "Присыпь землей болото"). В чем, напомним, ее суть. Охотники пожаловались Шарипову на сложности с дорогой к охотхозяйству "Большой Коклан", отбивающие "всякую охоту к охоте". И Ихтиандр предложил решить проблему всем миром - скинуться на отсыпку грунтовки.

В ответ на претензии егеря сотрудники ГИБДД повезли его в отделение

Экскаватор нашелся у его приятеля, согласившегося бесплатно поработать ради общего блага. И так всем миром построили 1,5-километровую грунтовку по болоту. Но сразу после завершения трудов праведных в управление Россельхознадзора по Курганской области поступила жалоба на его самоуправство от бывшего сотрудника охотхозяйства, по всей видимости, решившего поквитаться за свое увольнение. Те - в суд. В итоге егерь был наказан по всей строгости закона. И лишь в областном суде требования Россельхознадзора о взыскании с Шарипова миллионного штрафа и наложении обязанности по рекультивации земель, ранее удовлетворенные Кунашакским районным судом, отменены в полном объеме. Такого поворота егерь уже не ожидал. В первые минуты даже не мог найти слов кроме: "Спасибо суду - разобрался"...

Но вот у многих, кто следил за ситуацией, остался вопрос: а почему, собственно, из ничего слепили слона? Ах, был сигнал. И понятно, что чиновником руководит бумага. Разобраться, принять решение, взять на себя ответственность... да упаси Бог! Привычнее другое: к бумажке прикрепить другую бумажку, третью, состряпать иск в суд и... умыть руки. Дело сделано. Чист перед начальством и креслом. А сколько времени и денег потратят на разбор этих бумажек вовлекаемые в маховик бюрократической машины инстанции, не говоря уже о нервах и переживаниях человека, его не волнует.

Есть и другая проблема.

- Надзорные ведомства зачастую занимаются не своим делом, - считает экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов. - Они должны защищать права граждан, а на деле принимают решения по формальным основаниям. Отсюда и огромное количество "дел-пустышек"...

Но пустые хлопоты, простите, дорого стоят. Та же дорога, восстановленная Шариповым, отняла у чиновников сразу нескольких районных и областных ведомств, судей несколько месяцев работы. За нее они получали хорошую зарплату! Кто компенсирует казне расходы?

Жаль, немногие отваживаются на борьбу с инстанциями

- В законодательстве РФ прописано, что любое вмешательство надзорных ведомств обосновано исключительно интересами граждан, - говорит правозащитник Андрей Ярцев. - А значит, оно законно только тогда, когда права граждан действительно нарушаются. Почему бы не назначать по спорным делам, подобным истории Ихтиандра, независимую экспертизу, подтверждающую причинение ущерба конкретным людям и главное - наличие умысла в его причинении? Наверное, нужно формировать прецедентное право и вносить подобные дела в обзоры Верховного суда РФ - для предметного изучения всеми судебными инстанциями страны. А главное: за подобное отношение к делу чиновников нужно наказывать их же оружием - подавать иски и требовать компенсации за потраченное в судах время, деньги и нервы.

К сожалению, эта практика у нас не развита: очень немногие отваживаются вступать в борьбу с инстанциями. Ихтиандр Шарипов, к примеру, рад, что вышел из бюрократического болота сухим. Требовать от чиновников компенсации морального ущерба не собирается: "В лес, в лес, там все понятно и спокойно"... А напрасно!

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