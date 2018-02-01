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01.02.2018 22:14
Рубрика: ПДД

Штрафы за нарушение ПДД будут пополнять дорожные фонды

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому штрафы за нарушения правил дорожного движения будут поступать в региональные дорфонды.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщается на сайте кабмина, речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов", цель которого - найти дополнительные источники доходов. В конечном итоге, предполагают в правительстве, это позволит активнее заниматься решением задач по увеличению объемов строительства и реконструкции автодорог регионального и местного значения.

"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

"Российская газета" публикует Стратегию безопасности дорожного движения
#дороги #ПДД