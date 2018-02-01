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Рубрика: Происшествия

Влез в чужие ящики

Мосгорсуд не изменил наказание лидеру "Шалтай-Болтая"
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
Мосгорсуд отказал в условно-досрочном освобождении лидеру хакерской группы "Шалтай- Болтай" Владимиру Аникееву, осужденному на два года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации.

Напомним, 6 июля прошлого года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. В окончательном обвинении ему было предъявлено шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков нескольких высокопоставленных чиновников. Аникеев признал вину и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

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Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Лидер хакерской группы Аникеев известен в Интернете под ником Льюис. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов не только высокопоставленных чиновников, но и крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через Интернет полученных данных.

12 января Лефортовский районный суд столицы отказался освободить Аникеева раньше срока наказания на условно-досрочную меру пресечения. Заседание судов было закрытым в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ - в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб. Мосгорсуд в сентябре 2017 года осудил подельников Аникеева и назначил им наказание по три года колонии каждому.

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