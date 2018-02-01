Суд признал законным отказ в УДО лидеру "Шалтай-Болтая"

Мосгорсуд в четверг отказал в условно-досрочном освобождении лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, осужденному ранее за незаконный доступ к компьютерной информации.

Напомним, 6 июля прошлого года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. В окончательном обвинении ему было предъявлено шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков нескольких высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Аникеев признал вину и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Лидер хакерской группы Аникеев известен в интернете под ником Льюис. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

12 января Лефортовский районный суд столицы отказался освободить Аникеева раньше срока наказания, отказав в УДО. Заседания суда были закрытыми в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Адвокат Руслан Коблев рассказал, что в ходе заседания против досрочного освобождения его подзащитного выступил представитель прокуратуры, который, по словам адвоката, не привел конкрентных доводов, ограничившись общими словами. Адвокат уточнил, что из числа потерпевших только топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков возражал против досрочного освобождения Аникеева, а другие потерпевшие никак не заявили о своей позиции, что защита расценивает как согласие с досрочным освобождением.

Аникеев содержится в СИЗО "Лефортово", срок его содержания под стражей истекает в ноябре, до этого времени защита не ожидает этапирования осужденного в колонию. Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору").

Мосгорсуд 6 сентября минувшего года признал подельников Аникеева виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им наказание по три года колонии общего режима каждому. В декабре Верховный суд РФ признал приговор в отношении этих двух фигурантов законным. По данным следствия, еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.