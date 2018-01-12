Суд отказал лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" в УДО

Лефортовский суд Москвы отказался досрочно освободить лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд принял решение оставить ходатайство Аникеева об УДО без удовлетворения.

Напомним, процесс над группой хакеров "Шалтай-Болтай" в Мосгорсуде проходил в закрытом режиме. Лидер группы Владимир Аникеев полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело слушалось в особом порядке. В июле 2017 года Аникеев был осужден Мосгорсудом на два года колонии общего режима. Два других участника группировки - Константин Тепляков и Александр Филинов - были приговорены к трем годам колонии общего режима.