В Пхенчхане, где 9-25 февраля пройдут зимние Игры, состоялась официальная церемония открытия олимпийских деревень.

Одна из них расположена в горном кластере. Она предназначена в основном для размещения атлетов, которые примут участие в таких видах спорта, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд.

Вторая деревня, находящаяся на побережье, примет фигуристов, хоккеистов и других спортсменов, которые будут соревноваться на ледовых аренах.

Отметим, что в четверг завершилась регистрация спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде. В общей сложности зарегистрировано 2925 атлетов из 92 национальных олимпийских комитетов. Предстоящие Игры станут крупнейшими по количеству участников и представленных стран. В их числе будет шесть дебютантов. К примеру, Эритрея (горные лыжи) и Нигерия (бобслей и скелетон).