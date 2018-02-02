Дукурс: После решения CAS Макларен и Освальд выглядят идиотами

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен и глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд выглядят глупо после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от Олимпиад и лишенных наград, завоеванных в Сочи. Такое мнение выразил главный тренер сборной Латвии по бобслею Дайнис Дукурс.

Вместе с тем, он считает, что на этом история не закончится. МОК уже заявил, что намерен оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, обеспокоенность вердиктом суда выразило и ВАДА, и Дукурс не удивлен этому.

"Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс". - Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами".

Решение CAS об оправдании 28 российских атлетов было принято накануне, а вскоре после этого первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК письмо с запросом приглашений для 15 из этих спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Наша сторона ждет ответа в ближайшее время.