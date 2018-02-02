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Фото: выпавший из окна актер Василий Степанов вернулся в кино

Новость 02.02.2018, 11:05 | Текст: Олег Усков

32-летний российский актер Василий Степанов, Максим Каммерер из "Обитаемого острова" Бондарчука, готов к новым свершениям.

По информации проекта Кино Mail.ru, Степанов, при странных обстоятельствах выпавший в прошлом году из окна квартиры родителей и после отправленный на лечение в стационар, снимается в фильме "про профессионального танцора Орлика, попавшего в страшную в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию".

Картина называется "Кто следующий, мечтатели?". Режиссер - Наталья Веревкина. У Степанова в ленте второплановая роль - "предпринимателя и клиента страховой компании, куда устроился на работу главный герой", которого сыграет Игорь Петров ("Фарца", "Обратная сторона Луны").

#https://boomstarter.ru/projects/379139/kto_sleduyuschiy_mechtateli/posts/23864#content

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official)

Фото: kinopoisk.ru
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Что примечательно, в картине Василий впервые снимется со своим младшим братом.

Как говорит режиссер проекта, изначально Василий был утвержден на одну из главных ролей, приступил к репетициям и успел сняться в нескольких сценах, но "финансовые вопросы взяли верх, и съемки пришлось остановить на неопределенное время".

"Мечтателей" пытаются доснять уже два года, картина практически готова (на 90%), "но остался один дорогостоящий эпизод - танцевальный конкурс", пока невозможный к реализации "из-за кризиса". И в настоящее время команда собирает на него деньги через краудфандинг.

По словам Веревкиной, на репетиции и съемки Василий приезжает "исключительно в боевом настроении". "Вел себя как настоящий отличник: роль выучена назубок, настроение хорошее, желание работать неутомимое", - рассказала режиссер. Отметив, что никаких трудностей, на ее взгляд, Василий на съемочной площадке не испытывал.

Василий Степанов родился в 1986 году в Москве в семье милиционера и кассирши. После девяти классов школы закончил техникум физической культуры и спорта. Получил диплом учителя физкультуры. Поступил в юридический институт. Бросил.

В кино дебютировал в 2008-м, и сразу главной ролью - Каммерера в "Обитаемом острове: Фильм первый".

После снялся еще в ряде небольших ролей и эпизодов, включая картину "Мой парень - ангел", телефильм "Страховой случай", белорусский сериал "Поцелуй Сократа".

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