Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ

Категоричным отказом ответили в Пентагоне на предложение Минобороны РФ совместными усилиями справиться с депрессией и фобиями американских летчиков. При этом в МИД РФ в очередной раз не стали скрывать, что считают эмоциональное поведение Вашингтона новой попыткой разжечь русофобские настроения.

Все чаще трудно не обратить внимание, как сильно, активно и настойчиво сами себя подставляют американские военные. Генералы в Пентагоне не скрывают, что хотели бы, чтобы их считали самыми-самыми в мире. Самыми отважными, самыми смелыми, самыми крутыми. Однако затем, те же пентагоновские чиновники публично рассказывают журналистам, как им страшно и чрезвычайно некомфортно от пролетающих рядом российских боевых самолетов. И это при том, что речь идет о событиях на российских рубежах, а не на американских. Иными словами, летчиков, морпехов, моряков или танкистов США в гости в Россию никто не звал. А они все активнее стучатся в наши двери и при этом охают и ахают, что вполне логичный ответ их страшно беспокоит до приступов депрессий и паники.

В очередной раз свою безграничную "отвагу" американские военные продемонстрировали 29 января. Тогда над Черным морем в непосредственной близости от Крыма российский истребитель Су-27 с соблюдением, как позже подчеркнули в Минобороны РФ, всех норм безопасности перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries II. Причем американцы демонстративно двигались в сторону границы РФ.

Су-27 быстро объяснил на понятном только профессиональным летчикам языке, насколько сильно рады гостям. Те после непродолжительного раздумья изменили курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ. А затем в Пентагоне принялись обвинять российскую сторону в "нарушениях", "провокациях" и "непрофессионализме", которые сильно встревожили американских разведчиков.

Накануне в ответ Минобороны РФ обратилось к Пентагону с вполне логичным предложением. "Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - особо подчеркнули в МО РФ. И напомнили, что "аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей".

В Вашингтоне, видимо, поняли, что своими признаниями сами оказали себе же медвежью услугу - сравнение явно было не в их пользу. И тут же начали надувать щеки. Ответ на предложение Минобороны РФ озвучил представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. "Мы летаем над Черным морем, а Черное море - это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", - заявил американский генерал.

Свои "пять центов" вставил и официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл: "США сохраняют за собой право беспрепятственно осуществлять свою деятельность в соответствии с международными законами и стандартами. И мы ожидаем безопасного и профессионального поведения от всех сторон, в том числе России".

Комментарий МИД РФ



"Обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг, в общем-то, ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России. При этом российские дипломаты напомнили, что Москва ранее неоднократно предлагала Вашингтону уточнить положения Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. "Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога. Призываем американских коллег приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров", - подытожили в российском МИДе.