Постпредство РФ в ООН опубликовало историческую грамоту Рузвельта

Постоянное представительство РФ при ООН опубликовало в официальном аккаунте в Twitter грамоту, которую в 1944 году направил городу Сталинграду 32-й президент США Франклин Рузвельт. Кроме того, дипмиссия разместила в соцсети телеграмму британского короля Георга VI. Эта публикация посвящена 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.

"От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против агрессии", - говорится в грамоте Рузвельта.

"Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли смятение среди врагов цивилизации и свободы. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской Империи, я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который я буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду", - написал, в свою очередь, Георг VI.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го и стала одним из главных сражений в ходе Великой отечественной войны.

"РГ" провела в пятницу, 2 февраля, онлайн-трансляцию, в которой рассказала о мероприятиях, прошедших в городах РФ в честь этой даты.