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02.02.2018 00:18
Рубрика: Дороги

Точечный тариф

Парковки могут подорожать в местах повышенного спроса
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
Цены на парковки в Москве будут повышаться только в местах повышенного спроса.

Об этом в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что в целом система парковок Москвы уже сформирована и особых новшеств не будет. Напомним, в Москве тарифы на парковку повышались в конце 2016 года. Тогда же были массово введены дифференцированные цены. Появились зоны парковки по 200 рублей в час. Это было сделано, чтобы сократить трафик в местах максимальной загрузки. Такой тариф действует на ряде центральных улиц, Бульварном кольце.

После этого парковаться в пределах Третьего транспортного кольца стали меньше на 10,7%, продолжительность парковки сократилась на 16%, а в зонах с тарифом в 200 руб/час на 22%. Если до подорожания автомобиль стоял там в среднем 79 минут, то уже в январе 2017-го - чуть больше часа. Ранее в интервью "РГ" заммэра Максим Ликсутов отмечал, что дальнейший пересмотр тарифов будет зависеть от ситуации на дороге, интенсивности движения и пропускной способности улиц.