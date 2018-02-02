Делом о поножовщине в калужской школе займутся лучшие следователи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК РФ по Калужской области передать расследование инцидента в школе города Спас-Деменск наиболее опытным сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, утром 2 февраля пришедший в школу с ножом ученик седьмого класса напал на своего одноклассника. Получив несколько ранений, тот сумел оттолкнуть нападавшего и убежать. Тогда подросток, пытаясь скрыться, выпрыгнул в окно. Он доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Пострадавшему зашили раны, оказавшиеся несерьезными, и отправили домой.

Ученики класса, где произошло нападение, рассказали, что участники конфликта не ссорились, а нападавший был замкнут и ни с кем не общался. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

- Следствию предстоит тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.