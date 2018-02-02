В Центральную Россию придут метели и заносы

Метеорологи предупредили жителей Центрального федерального округа о ненастных выходных. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Росгидромета.

Активный южный циклон будет перемещаться через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток, отчего 4-5 февраля на территории от Белгорода до Ярославля ожидаются сильный, местами мокрый снег, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода. На дорогам местами гололедица, снежные заносы. В воскресенье температура в ЦФО будет колебаться в пределах 3-10 градусов мороза, в ночь на понедельник похолодает до -15. На юге округа будет теплее - 5 февраля там, возможно, пройдет дождь, сообщили в Росгидромете.

В Москве ненастье начнется уже в субботу. Третьего февраля синоптики прогнозируют сильный снег, метель, налипание мокрого снега на провода, сильный южный ветер и снежные заносы на дорогах.