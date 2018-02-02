Лукашенко поблагодарил Кадырова за спасение белоруса из плена в Ливии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и наследного принца Абу-Даби за помощь в освобождении гражданина страны Вячеслава Качуры из плена в Ливии.

- Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России, - говорится в послании Лукашенко к Рамзану Кадырову

Он также добавил, что когда Качура отправился в Ливию, то был в должности начальника штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь.

Как рассказал Рамзан Кадыров в Telegram, Вячеслава Качуру намеревались приговорить к пожизненному заключению в Ливии.

- Вячеслав Качура провел в ливийском плену 6,5 лет. Он находился в Ливии в качестве советника, когда в середине 2011 года оказался в плену, - заявил Кадыров. - Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой, - отметил глава Чечни.

Вячеслав Качура - последний белорусский гражданин, который удерживался в плену в Триполи после ливийского госпереворота в 2011 году. Ранее из страны удалось вывезти еще двух жителей страны - медиков Инну Бабуш и Сергея Здоту.