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02.02.2018 14:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ раскрыла подробности поимки членов банды Басаева и Хаттаба

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В ФСБ России рассказали подробности задержания двух членов банды Басаева и Хаттаба из Ставрополья. Их опознали по фотографиям и видеосъемкам, а также показаниям осужденных боевиков.

В Дагестане боевика из банды Хаттаба осудили на 17 лет

Ранее суд признал жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева виновными в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск 29 февраля 2000 года. Тогда в боестолкновении погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения.

- В ходе проведенного опроса девяти участников указанного нападения, отбывающих наказание в местах лишения свободы, были получены показания о ролевом участии Ф. Амангазиева и А. Валиева в совершенном преступлении. Проведены опознания последних по имеющимся фотографиям и видеосъемкам, - заявили в центре общественных связей ФСБ.

Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по части второй статьи 209 и статьи 317 УК РФ ("Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"). Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева признали виновными и приговорили к 15 годам шести месяцам и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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