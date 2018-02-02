ФСБ раскрыла подробности поимки членов банды Басаева и Хаттаба

В ФСБ России рассказали подробности задержания двух членов банды Басаева и Хаттаба из Ставрополья. Их опознали по фотографиям и видеосъемкам, а также показаниям осужденных боевиков.

Ранее суд признал жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева виновными в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск 29 февраля 2000 года. Тогда в боестолкновении погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения.

- В ходе проведенного опроса девяти участников указанного нападения, отбывающих наказание в местах лишения свободы, были получены показания о ролевом участии Ф. Амангазиева и А. Валиева в совершенном преступлении. Проведены опознания последних по имеющимся фотографиям и видеосъемкам, - заявили в центре общественных связей ФСБ.

Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по части второй статьи 209 и статьи 317 УК РФ ("Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"). Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева признали виновными и приговорили к 15 годам шести месяцам и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.