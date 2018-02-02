В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено дело

Главный архитектор Махачкалы подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Об этом сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков.

По версии следствия, он, явно выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.

На основании данного плана в мэрии города было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, при этом под зону застройки попал земельный участок, принадлежащий горожанину.

"По иску гражданина к администрации города судом принято решение о сносе за счет мэрии фундамента многоквартирного жилого дома. Стоимость работ по демонтажу составляет около четырех миллионов рублей. Таким образом, противоправными его действиями администрации города причинен ущерб на эту сумму", - проинформировали в Следственном комитете.

Напомним, что сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главного архитектора Махачкалы. В его доме прошли обыски.