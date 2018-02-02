В Махачкале задержан главный архитектор города

Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главного архитектора Махачкалы по подозрению в превышении должностных полномочий.

В его доме прошли обыски. Об этом сообщил "РГ" источник в силовых структурах.

"Дом главного архитектора оцеплен. Внутри сотрудники спецслужб проводят следственно-оперативные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее мэр Махачкалы Муса Мусаев по решению суда был временно освобожден от занимаемой должности. 19 января Мусаев задержан по подозрению в превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Как выяснили следователи, в марте 2016 года глава Махачкалы подписал постановление о выделении одной из фирм в собственность земельного участка за один миллион сто тысяч рублей.

При этом его рыночная составляла более 80 миллионов.