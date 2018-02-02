В России создадут банк персональных биометрических данных

Правила сбора биометрических данных россиян могут быть утверждены уже к маю.

Этим будет заниматься Министерство связи и коммуникаций РФ. Но только в случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных.

Проект постановления правительства по этому поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Минкомсвязи (по согласованию с Банком России) планируется поручить до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, сбора и хранение, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов.

Методику проверки соответствия данных планируется разработать до 20 мая.