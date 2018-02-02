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02.02.2018 10:05
Рубрика: Экономика

Выплаты вкладчикам лишенных лицензий банков начнутся не позднее 16 февраля

Текст: Сергей Куликов

Вкладчики столичных "ПартнерКапиталБанка" и "Расчетно-Кредитного банка", у которых с сегодняшнего дня отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, не лишатся своих сбережений. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 16 февраля.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Чтобы оперативно принимать заявления граждан, АСВ уже до 8 февраля определит на конкурсной основе банки-агенты.

Напомним, что заявления о выплате страхового возмещения вкладчики смогут подавать в течение всего периода ликвидации банков. При этом страховое возмещение выплачивается полностью, однако общая сумма счетов или вкладов не должна превышать 1,4 миллиона рублей.

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