Kia Rio X-Line: Тест-драйв конкурента Lada Xray

Смена поколения пошла Kia Rio на пользу - модель смогла обогнать Hyundai Solaris и Lada Granta - признанных лидеров российского автомобильного рынка. Но корейцы явно не собираются останавливаться на достигнутом - в конце прошлого года в продаже появился приподнятый хэтчбек Rio X-Line. "РГ" протестировала новинку и заочно сравнила ее с Lada Xray.

Как снаружи

После выхода в России Hyundai Creta, многие ждали, чем же ответит Kia, когда и у них появится компактный SUV. И вот появился Rio X-Line. Почему не кроссовер?

У завода Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге не хватит мощностей для того, чтобы делать еще одну модель, которую будут выпускать десятками тысяч. Ставка сделана на Creta - и она оправдывается, если посмотреть статистку продаж. А Kia пришлось пока отказаться от вседорожника в пользу приподнятого хэтчбека.

X-Line от обычного Rio отличается в первую очередь внедорожным обвесом из некрашеного пластика, рейлингами и увеличенным дорожным просветом - 170 мм против 160 мм у седана. Спереди изменений не так много, а вот сзади узнать X-Line можно по планке между светодиодами задних фонарей и двойным патрубкам выхлопа.

Ничего особенного? Но визуально, как мне кажется, приподнятый Rio выглядит симпатичнее, чем его брат-седан.

Кроме того, хэтчбек на 10 миллиметров шире и на 50 миллиметров выше четырехдверки. Крыша приподнята на 14 мм в районе второго ряда - так что рослым пассажирам подпирать потолок головой не придется.

Как внутри

Интерьер полностью перекочевал из обычного Kia. И в этом нет ничего плохого, так как он один из лучших в сегменте. Практически идеальная эргономика, уютный салон, хорошо читаемые приборы и мультимедийка с простым и логичным интерфейсом.

Придраться можно лишь к жесткому пластику (хотя для "бюджетника" все-таки стоит сделать скидку) и к отсутствию регулировки поясничного подбора у водительского сиденья. Последнее будет особенно ощутимо для тех, у кого проблемы со спиной.

Спереди две 12 вольтовые розетки, USB и AUX. На мой взгляд, лучше бы поставили два USB-разъема, в век гаджетов одного уже маловато, а когда машина набита пассажирами, то подзарядить свой девайс хотят все. Подкупать переходники - не вариант.

Запас для ног на заднем диване тот же, что и у Rio, но, как уже упоминалось, над головой места здесь чуть больше: крыша выше, чем у обычной версии.

Багажник меньше "седановского" - 390 литров против 480 литров. Впрочем, этот объем на 29 литров больше, чем у Lada Xray и на 70 литров, чем у Renault Sandero. К тому же, сложив спинки задних сидений по частям, в X-line удобнее перевозить крупногабаритные грузы.

Жаль только, что нет крючков, придется довольствоваться лишь нишами по бокам. В этом плане, конечно, корейцам стоит присмотреться к тому, что сейчас делает АвтоВАЗ. У Lada Vesta SW Cross, который многие называют почему-то конкурентом X-Line, столько приятных и удобных "фишек" в багажнике, что даже Skoda может позавидовать.

Но вернемся к X-Line. Хэтчбек понравился большим количеством полезных и приятных опций, которые именно сейчас придутся очень кстати. В нашей машине были подогрев передних сидений, лобового и заднего стекол, руля и заднего дивана. Не хватало лишь обогрева форсунок стеклоомывателя и дистанционного запуска. Впрочем, и без этого зимний пакет Kia действительно впечатляет. Утром перед работой вам не придется тратить драгоценные минуты на очистку стекол ото льда.

Как едет

Как и седан, хэтчбек продается в России с двумя двигателями. Это моторы 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с., с 6-ступенчатой ручной КПП и 6-диапазонным "автоматом". У нас же, как это обычно бывает, был вариант с АТ и самым сильным агрегатом.

Ждать ураганного разнога от X-Line не стоит - по цифрам (да и по ощущениям) он чуть медленнее седана. Все дело в возросшей в зависимости от комплектации на 5-15 кг снаряженной массе. Результат в 11,6 секунды до "сотни" покажется не ахти каким достижением. Но для езды по городу этого вполне достаточно.

А вот с обгонами на трассе могут возникнуть проблемы. Быстро ускориться не получится - ни с места, ни во время езды. Если резко нажимаешь на педаль газа, то автомобиль задумывается, двигатель раскручивается, а потом лишь машина оживает. Другое дело, что рев мотора такой, что каждый раз думаешь, стоит ли таким образом издеваться над автомобилем.

Гораздо приятнее передвигаться на X-Line в спокойном и размеренном режиме. Благодаря новым пружинам и амортизаторам корейцам удалось добиться оптимального баланса между комфортом и управляемостью. Рулится хэтчбек отлично, быстро реагируя на все ваши действия, да и кренов в поворотах нет.

Подвеска позволяет не сбрасывать скорость на крупных кочках, жаль только, что со средними неровностями она справляется не так уж и уверенно. Например, во время теста стыки на мостах стали одними из самых больших испытаний. До "пробитий" не доходило, хотя и приятного было мало.

Шумоизоляция? Многие коллеги жаловались, что на большой скорости в салоне было не слышно друг друга. Но мне так не показалось. Если не мучить двигатель - не будет и проблем. Вполне возможно, что все это благодаря шинам. На нашем хэтчбеке были нешипованные Nokian Hakkapeliitta R2, которые, кстати, отлично показали себя не только на сухом асфальте, но и во время зимних метелей, когда Москву завалило снегом.

Что в итоге

Rio X-Line продается в России от 686 410 рублей, наша тестовая машина стоит 964 900 рублей, топовая версия обойдется в 1 024 900 рублей.

Приподнятый хэтчбек больше всего подойдет жителям мегаполисов, которым надоели седаны. Новый кореец может предложить симпатичный дизайн, отличные ходовые качества и богатый набор опций.

Но быть альтернативой кроссоверу с клиренсом в 170 мм он априори быть не может, это нужно понимать. Более того, передний бампер внизу покрашен в серый цвет, так что к бордюрам нужно подъезжать осторожно.

Реальные конкуренты Kia - это Lada Xray (от 614 900 рублей) и Renault Sandero Stepway (от 649 900 рублей). Но у них нет такого внятного и четкого "автомата". В этом плане преимущество за корейцем. Впрочем, у Xray и Sandero Stepway есть и свои плюсы. Например, клиренс и первого, и второго составляет внушительные 195 мм. Кстати, Xray отлично показал себя на нашем тесте на умеренном бездорожье

Но самое главное - в этом классе выбор стал еще больше, и нет сомнений, что и у Kia Rio X-Line найдутся свои покупатели.