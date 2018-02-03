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03.02.2018 16:42
Рубрика: Власть

МИД РФ глубоко разочарован новой ядерной доктриной США

Текст: Александр Саможнев
Содержание новой ядерной доктрины, обнародованной США 2 февраля, вызвало глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа, говорится в заявлении МИД РФ.

По оценкам дипломатов, США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил. Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Военная доктрина РФ ограничивает возможность использования ядерного оружия сугубо оборонительными сценариями.

Фото: Александр Щербак /ТАСС
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"США пытаются подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях", - указывают авторы документа.

Вызывает также озабоченность фактически "безразмерный" подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия: декларируется возможность его применения в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые авторы доктрины отнюдь не ограничивают военными сценариями.

В этой связи особую опасность представляют проекты по созданию боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Кроме того, США по-прежнему сохраняют в Европе и даже модернизируют свое тактическое ядерное оружие, размещая его в непосредственной близости от российских границ.

Более того, в НАТО существует практика так называемых "совместных ядерных миссий", в рамках которых неядерные члены альянса участвуют в планировании применения американского ядерного оружия и привлекаются к тренировкам по обращению с ним, что является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), анализирует МИД РФ.

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