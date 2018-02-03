Минобороны РФ: Удар нанесен по району, откуда был сбит Су-25

В Минобороны России рассказали о том, что групповой удар высокоточным оружием нанесен по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25.

Как добавили в военном ведомстве ТАСС, "по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что российский самолет Су-25 потерпел крушение при выполнении облёта зоны деэскалации в сирийском Идлибе, пилот успел катапультироваться, однако погиб во время боя с террористами. Принимаются меры по возвращению тела российского летчика.

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