Около 1 тысячи человек собрали левые силы в центре Москвы

По данным ГУ МВД по Москве, около тысячи человек приняли участие в согласованном митинге "За социальную справедливость" на Суворовской площади. Мероприятие в центре Москвы организовала КПРФ вместе с рядом других левых движений.

Ряд транспарантов, которые держали участники акции, были в поддержку обманутых дольщиков, а также "детей войны". Был и большой транспарант "За кризис должны платить богатые". И, конечно же, немало плакатов и "растяжек" в поддержку кандидата от партии на президентских выборах Павла Грудинина, который возглавляет ЗАО "Совхоз имени Ленина".

Лидер компартии Геннадий Зюганов выступил с речью. Вождь коммунистов особо остановился на значении Сталинградской битвы. Великий подвиг наших отцов и дедов продемонстрировал мощь советской власти, заявил Зюганов.

Затем лидер КПРФ перешел на современность и обрисовал "вызов американцев и натовцев нашей державе", который стал "вызовом каждому из нас". По традиции раскритиковав власть, он переключился на Центризбирком, на который обрушился с обвинениями по поводу якобы имеющихся действий против кандидата от КПРФ. Напомним, что коммунистам предвыборную кампанию подпортила история с обнаружением зарубежных счетов Грудинина.