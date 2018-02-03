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03.02.2018 12:05
Рубрика: Спорт

"Реал" согласился поднять зарплату Роналду

Текст: Анна Козина

Мадридский футбольный клуб "Реал" в конце нынешнего сезона поднимет зарплату нападающему команды Криштиану Роналду.

Как сообщают испанские СМИ, португалец, контракт которого с "Реалом" истекает в 2021 году, будет получать на 9 миллионов евро больше. Его зарплата составит 30 миллионов евро в год. Таким образом, Роналду выйдет на уровень Неймара. Бразильский нападающий ПСЖ зарабатывает 33 миллиона евро в год.

Фото: EPA/GREGORIO CUNHA
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Ожидается, что новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями будет подписано летом.

Напомним, что не так давно в СМИ ходили слухи, что Роналду хотел уйти из "Реала" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". Причина была как раз в недовольстве условиями контракта и конфликте с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Тот обещал прибавить португальскому форварду зарплату после победы в Лиге чемпионов. Однако в конце января Роналду признался, что любит Мадрид, Испанию и хочет продолжить карьеру в "Реале".

В нынешнем сезоне Роналду забил за "сливочных" 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Испании.

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