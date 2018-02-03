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03.02.2018 12:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве за выходные выпадет месячная норма снега

Текст: Ангелина Зеленькова

Начавшийся в субботу утром в Москве сильнейший снегопад за полутора суток принесет около месячной нормы осадков. Об этом сообщает столичное метеобюро.

Норма осадков для февраля - 36 мм осадков в эквиваленте воды, но только до вечера воскресенья в столице ожидается выпадение до 42 мм осадков в виде снега и мокрого снега. При этом сугробы вырастут от 23 до 42 см. Метеорологи предупреждают москвичей о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья, из-за такой погоды на крышах домов будут образовываться сосульки, снежные накаты и гололедица на дорогах.

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Между тем в городе будет не очень холодно: температура в течение дня субботы будет держаться около нулевой отметки и постепенно начнет понижаться к вечеру, а в воскресение опустится до минус 8-10 градусов. Все это будет сопровождаться порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

Коммунальные службы столицы работают в штатном режиме, пробок на дорогах почти нет, а вот в аропартах из-за снегопада сейчас задерживаются более 60 рейсов, о чем свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

Синоптики прогнозируют, что сильнейший за последние десятилетия снегопад в столице ослабнет только к утру понедельника.

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